Четверг, 6 июля 2017, 13:56 мск

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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на сутки

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение на сутки

В МЧС посоветовали южноуральцам не расслабляться.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные Челябинского ЦГМС, ночью и днем 7 июля на территории Южного Урала местами ожидаются грозы, отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на крайнем западе сильные дожди.

Жителям области рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – обращаются представители МЧС к южноуральцам. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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