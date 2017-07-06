Алле-оп! На Южном Урале обчистили цирк-шапито

В Челябинской области шайка циркачей обокрала работодателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением в полицию обратилась руководитель цирка-шапито, в конце июня приехавшего с гастролями в Карабаш.

Женщина пояснила, что из кассы организации разом пропали 380 тысяч рублей. Вместе с деньгами испарились и четверо сотрудников цирка – администратор, кассир и два рабочих. Причем, все они уехали на служебном автомобиле.

По факту кражи в крупном размере возбудили уголовное дело.

Подозреваемых удалось задержать на границе с Башкирией. Часть украденных денег вернули владельцу. Трех сотрудников цирка заключили под стражу, сообщает «Карабашский рабочий».

Причастность к краже четвертой беглянки не подтвердилась. Вероятнее всего, женщина выступит по делу свидетелем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальный срок в виде 6 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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