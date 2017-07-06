В южноуральском поселке школьники устроили погром на кладбище

В Челябинской области школьники разгромили кладбище.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 июля в дежурную часть полиции поступили заявления от двух жительниц поселка Тайгинка.
Женщины сообщили, что надгробия на могилах их родственников разгромлены: неизвестные уронили два памятника и два надгробия.
По горячим следам удалось установить подозреваемых. Ими оказались два восьмилетних мальчика и их девятилетняя подруга, пишет «Кыштымский рабочий». Все трое воспитываются в неблагополучных семьях.
По данному факту проводится проверка. Родители школьников будут привлечены к административной ответственности.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.07.17
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