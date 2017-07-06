Расчленителя магнитогорской школьницы отправили в СИЗО

В Магнитогорске суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве десятиклассницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, 18-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в особо тяжком преступлении, заключили под стражу сроком на два месяца. Суд учел, что молодой человек представляет повышенную опасность для общества, не сообщил о случившемся в полицию и пытался скрыть следы преступления.

Напомним, магнитогорскую школьницу убили вечером 28 июня. В тот день16-летняя горожанка сообщила родителям, что поедет к родственникам, но вместо этого отправилась на вечеринку к знакомым. Там школьница поругалась с бойфрендом. По версии следователей, в ходе ссоры парень убил подругу, затем разрубил тело топором и спрятал останки в разных местах города.

В тот же день приятеля школьницы задержали. Следом в участок доставили и его несовершеннолетнего знакомого. В настоящий момент подросток проверяется на причастность к убийству и сокрытию преступления. Обвинение ему пока не предъявлено.

Челябинск, Юлия Димова

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