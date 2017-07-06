В 2017 году резко выросло число погибших на путях ЮУЖД подростков

ЮУЖД обеспокоена возросшим числом подростков, смертельно травмированных на железнодорожных путях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за 6 месяцев 2017 года на полигоне дороги от наезда подвижного состава смертельно травмировано пятеро несовершеннолетних (16-17 лет). Два случая произошли в Челябинской области, 2 – в Оренбургской и 1 – в Курганской.

Причиной гибели во всех случаях стало грубое нарушение подростками правил безопасности на объектах железной дороги. При этом в двух из них молодые люди пересекали пути в наушниках. При этом за аналогичный период прошлого года на ЮУЖД было травмировано лишь 2 несовершеннолетних, отметили в пресс-службе предприятия.

Всего в январе-июне 2017 года в транспортных происшествиях, которые произошли в зоне движения поездов, травмировано 42 человека, из которых 30 погибли. В регионах, через которые проходит Южно-Уральская магистраль, количество травмированных составило: в Челябинской области – 19 человек, в Курганской области – 13, в Оренбургской – 7, в Северо-Казахстанской области (Петропавловское отделение ЮУЖД) – 3. За аналогичный период прошлого года на ЮУЖД было травмировано 45 человек, из них 36 со смертельным исходом.

«ЮУЖД напоминает: железная дорога – объект повышенной опасности. При нахождении на объектах железной дороги необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – на пешеходных переходах, тоннелях, мостах, железнодорожных переездах, путепроводах, обозначенных соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», – отметили в пресс-службе компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.07.17

Расчленителя магнитогорской школьницы отправили в СИЗО. / В южноуральском поселке школьники устроили погром на кладбище. / Алле-оп! На Южном Урале обчистили цирк-шапито. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»