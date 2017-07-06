Южноуральский чиновник, за взятки раздававший земли, отделался штрафом

Суд огласил приговор экс-начальнику управления муниципальной собственности мэрии Чебаркуля.

Как уже сообщал «Новый День», высокопоставленного чиновника задержали по подозрению в получении взятки летом 2016 года. Обыски и выемка документов прошли в его рабочем кабинете и в квартире. Впоследствии руководителя управления также обвинили в изготовлении, сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

В ходе следствия установлено, что сотрудник мэрии в течение 2016 года получил денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за незаконное оформление земельного участка в собственность третьих лиц.

Сегодня Чебаркульский районный суд признал экс-чиновника виновным по двум статьям и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 410 тысяч рублей. Также подсудимый лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.07.17

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