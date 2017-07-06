На жителей Озерска напали гадюки, один в реанимации

В Озерске два человека пострадали от укусов змей.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения, оба случая произошли 5 июля во время работы на садовых участках.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Другой также находится под наблюдением врачей.

По данным экстренных служб, на горожан напали гадюки.

Именно у этих пресмыкающихся не так давно закончилась спячка и начался сезон змеиных свадеб.

Спасатели напоминают, что пресмыкающиеся предпочитают жить в прохладных, затемненных местах: в кустах, высокой траве, компостных ямах, в старых газетах и прочем мусоре. На участок змеи заползают в поисках убежища или пищи.

Чтобы защитить себя от нашествия змей, необходимо пользоваться специальными репеллентами, своевременно очищать участок от сухих листьев, веток и травы, заделать щели в доме и вытравить грызунов.

Челябинск, Юлия Димова

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