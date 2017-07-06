Дорогу рядом с мэрией Челябинска закроют еще на две недели

Движение по улице в центре Челябинска будет закрыто минимум до середины июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, в связи с продолжением работ по реконструкции участка тепловой сети по улице Тимирязева с 8часов 7 июля до 8 часов 18 июля будет закрыто движение для автотранспорта.

Улица Тимирязева будет перекрыта от въезда к зданию Администрации Челябинска (площадь Революции, 2) до въезда на автомобильную парковку Театральной площади.

Челябинск, Виктор Елисеев

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