«Вход в метро уже сделали!»: в Челябинске грузовик ушел под землю

В Челябинске грузовик провалился под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Мебельная и Новосельская в районе АМЗ.

По данным очевидцев, асфальт вблизи коммунального колодца провалился пару месяцев назад, однако дыру так и не заделали. В результате сегодня в глубокую яму провалился ЗИЛ.

Судя по фото, грузовик с цементом угодил в ловушку задним колесом, завалился на бок и в таком положении застрял.

Обсуждая происшествие в соцсетях, горожане возмущаются состоянием челябинских дорог и бесполезным финансированием дорожной отрасли.

«На ремонт дорог выделяются большие средства, а толку нет!», – написала челябинка. Комментарии пестрят и остроумными шутками. «У нас в Челябе, как в Париже, только дома пониже и асфальт пожиже», – иронично заметил горожанин. «Начинают метро строить, вход уже сделали!», – ответил ему другой.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.07.17

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