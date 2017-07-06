Побелели отвалы: Верхний Уфалей завалило градом

На Верхний Уфалей обрушилась непогода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ливень с градом прошел на севере Челябинской области сегодня во второй половине дня.

Местные жители делятся фотографиями и видеозаписями в соцсетях. По данным уфалейцев, больше всего досталось микрорайону Никельщиков: на засыпанных градом отвалах на время установился снежный покров.

Напомним, неделю назад в Брединском районе был введен чрезвычайный режим. В один момент на десяток населенных пунктов обрушился град размером до 7 сантиметров. В результате происшествия пострадали более 800 жилых домов, несколько детсадов, школ, медучреждений, административные здания. Также полностью уничтожены посевы зерновых культур на площади более 18 тысяч гектаров.

Сегодня МЧС объявило о продлении штормового предупреждения. Ночью и днем 7 июля вновь прогнозируются сильные дожди, местами грозы, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Челябинск, Юлия Димова

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