Активисты: Томинский ГОК готовится к вырубкам

В природоохранной прокуратуре подтвердили, что в ближайших планах руководства Томинского ГОКа – начало вырубки леса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистка движения «Стоп-ГОК» Надежда Вертяховская опубликовала ответ заместителя Челябинского природоохранyого прокурора. Документ размещен в группах противников строительства Томинского ГОКа в социальных сетях.

Из ответа следует, что АО «Томинский ГОК» планирует начало горно-капитальных работ в 2017 году, на которые не требуется разрешения. В состав работ входят «снятие почвенно-растительного слоя, вскрышные работы, строительство внутриплощадных дорог и др.», уточняется в ответе зампрокурора.

Кроме того, уже на ближайшее время запланированы работы по освобождению территории от лесных насаждений, извещается в документе.

«Получается, офшорники изо всех сил провоцируют социальный конфликт, но прокуратура предпочла не вмешиваться», – возмущенно комментируют ответ общественники.

Напомним, противостояние между руководством АО «Томинский ГОК» и противниками строительства комбината длится уже около месяца. Земельный участок, на котором запланировано строительство ГОКа охраняется представителями частного охранного предприятия. Практически по всему периметру он огражден колючей проволокой. По данным регионального отделения ОНФ, на участок не пускают не только общественников, но и местных жителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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