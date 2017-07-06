Летали, летают и будут летать: челябинцам предложили смириться с полетами бомбардировщиков над городом

В Челябинске возобновились жалобы на шум от военных самолетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города, участились случаи обращения жителей, недовольных шумом, издаваемым бомбардировщиками СУ-24М над чертой города.

Напомним, весной 2013 года Верховный суд РФ обязал минобороны и войсковую часть №71592 обеспечить выполнение полетов с соблюдением допустимых уровней авиационного шума над территорией жилой застройки областного центра. Но шума меньше не стало.

Тогда горожане попытались делать замеры, чтобы потом вновь обратиться в прокуратуру. Однако Роспотребнадзор, куда челябинцы пришли за помощью, наотрез отказался измерять уровень шума, даже за деньги.

С тех пор прошло уже более пяти лет: за это время ситуация то немного выправлялась, то снова ухудшалась. В последнее время челябинцы вновь стали замечать, что грохот от полетов усилился, и военные самолеты летают очень низко.

Впрочем, в мэрии на возобновившиеся жалобы горожан отреагировали безучастно. «Вопросы полетов военной авиации входят в компетенцию Минобороны РФ, соответственно, никаких разрешений и согласований на полеты и проведение учений администрация не выдает», – заявили чиновники.

Власти также отметили, что сентябре 2015 года администрация обращалась к городскому прокурору по вопросу повышенного шумового эффекта от работающих двигателей военных самолётов, базирующихся на аэродроме Шагол. Военная прокуратура челябинского гарнизона, рассмотрев данное обращение, указала, что нарушений законов в действиях должностных лиц не выявлено и полеты военных самолётов законны. Таким образом, жителям в очередной раз предложили смириться с несмолкаемым шумом летающих над головами «сушек».

Челябинск, Юлия Димова

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