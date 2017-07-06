Жительница Миасса купила конфеты с личинками

В Миассе мать с детьми съела полмешка червивых конфет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неприятной находке горожанка рассказала в соцсетях, выложив фотографии опарышей, облюбовавших шоколадные батончики.

Местная жительница отметила, что купила конфеты в круглосуточном магазине на улице Октября. Примечательно, что червивыми оказались практически все конфеты в мешке.

А до того, как женщина обнаружила неаппетитную начинку, члены семьи успели съесть несколько таких изысков.

Отметим, продавец согласилась вернуть деньги за некачественный товар лишь на следующий день. В момент обращения сотрудники магазина принимали товар.

«Мы как-то сосиски с такими червячками купили. Кишели прям под оберткой, где край сосиски», – поделилась своей историей участница интернет-сообщества «Инцидент Миасс». Другие отметили, что также натыкались на личинки в плиточном шоколаде, при этом сроки годности были в норме. Вероятнее всего, живность завелась из-за неправильного хранения сладостей.

Челябинск, Юлия Димова

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