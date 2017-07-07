Cемья с детьми из Челябинской области погибла на трассе в Башкирии

Трое взрослых и двое детей из Челябинской области погибли в ДТП на башкирской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткая авария произошла минувшей ночью на 197 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. В районе Серменово «лоб в лоб» столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель».

В момент происшествия в салоне иномарки находилась семья из Магнитогорска – 41-летний водитель, его 36-летняя жена и дети 4 и 14 лет погибли на месте. Еще одного ребенка семейной пары, девочку 6 лет, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Смертельные травмы также получил 28-летний мужчина за рулем «Газели» – еще один житель Магнитогорска, пишет «Верстов.Инфо». Его пассажир доставлен в реанимацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Челябинск, Юлия Димова

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