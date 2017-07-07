Жительница Южного Урала вышвырнула на мороз внучку своей соперницы

Ревнивица из Челябинской области оставила замерзать внучку своей соперницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Уйского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство малолетней.

По версии следствия в ночь на 1 января 2017 года в поселке Токмасский между женщиной и ее знакомой произошла ссора на почве длительных личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности к общему знакомому.

После этого пенсионерка через незапертую дверь проникла в дом снохи своей соперницы с целью выяснения дальнейших отношений, где обнаружила стоящую коляску с девочкой, которой едва исполнилось полмесяца. Убедившись, что находящиеся в доме лица спят, она вытащила коляску с ребенком без теплой одежды во двор дома и оставила ее там.

При этом, чтобы девочку не заметили случайные знакомые, ревнивица отключила дворовое освещение. «При этом женщина осознавала, что длительное пребывание новорожденной на улице неизбежно привет к последствиям в виде смерти в результате переохлаждения», – констатировали в надзорном ведомстве.

Однако умышленные действия обвиняемой не были доведены до конца, поскольку отец девочки обнаружил ее в утреннее время.

Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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