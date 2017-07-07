Челябинских школьников ветер унес на середину озера

На челябинском озере двух школьников сняли с неуправляемого судна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП произошло на озере Смолино. Очевидцы сообщили спасателям, что катамаран с двумя подростками 13 лет унесло ветром, и они не могут самостоятельно причалить.

К моменту приезда сотрудников МЧС детей уже оттащило на полкилометра от берега. Школьников транспортировали на сушу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Еще один похожий случай произошел накануне в Аргаяшском районе. Диспетчеру поступил сигнал о том, что на местном водоеме плавающему в лодке мужчине требуется помощь. Прибывшие на место спасатели судно не нашли: лодка уже скрылась из виду.

В ходе поисковой операции специалисты обнаружили судно с пьяным рыбаком. Не надев спасательного жилета, мужчина мирно спал. Неуправляемую лодку транспортировали на берег. Отметим, по результатам медэкспертизы южноуральцу грозит штраф за управление маломерным судном в нетрезвом виде.

Челябинск, Юлия Димова

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