10 июля на дорогах Южного Урала ограничат движение

Неделя начнется в Челябинской области ограничениями на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в день проведения в регионе этапа международного авторалли «Шелковый путь-2017» на автомобильных дорогах федерального значения М5 «Урал» и А-310 будет ограничено движение.

10 июля на автомобильной дороге федерального значения М5 «Урал», от границы с республикой Башкортостан до поворота на город Миасс будет перемещаться колонна участников ралли «Шелковый путь 2017». В связи с этим, организаторы просят водителей особенно внимательно отнестись к соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, не препятствовать прохождению колонны участников ралли, спланировать свои поездки (или отложить их) с учетом проводимого мероприятия.

На автомобильной дороге федерального значения А-310 вводится ограничение движения. На дороге А-310 Челябинск-Троицк – граница с республикой Казахстан 10 июля движение грузовых транспортных средств будет полностью ограничено. Ограничение вводится с 00ч. 00 мин до 20 часов на участке км 131+795 – км 144+430 в направлении Республики Казахстан. Просьба к водителям большегрузов заранее продумать место стоянки на время ограничения в пунктах придорожного сервиса, так как остановка на обочине может привести к эвакуации транспортных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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