Пятница, 7 июля 2017, 10:39 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Владельца курорта «Увильды» заставили снести дом и гараж на берегу озера

Владельца курорта «Увильды» заставили снести дом и гараж на берегу озера

Арбитражный суд Челябинской области распорядился снести незаконные строения на озере Увильды.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе совместной проверки с территориальным управлением Росимущества на территории санатория «Увильды» обнаружены капитальный строения на земельном участке, находящемся в федеральной собственности.

Установлено, что владелец курорта без разрешительных документов поставил на берегу озера гараж площадью 70,2 квадратных метра и жилое здание с витражным остеклением на фундаменте.

По итогам проверки надзорные ведомства обратились с иском в суд с требованием снести незаконные постройки. ООО МЦМИР «Курорт Увильды» обязали убрать дом и гараж с особо охраняемой территории.

Напомним, ранее Челябинский областной суд заставил еще одного владельца разобрать гостиницу на берегу озера Кисегач. В ходе проверки выяснилось, что под видом реконструкции жилого барака, снесенного несколько лет назад, владелец санатория, не оформив разрешительных документов и не согласовав проект с собственником участка, построил новый четырехблочный отель.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.07.17

10 июля на дорогах Южного Урала ограничат движение. / Челябинских школьников ветер унес на середину озера. / Жительница Южного Урала вышвырнула на мороз внучку своей соперницы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Кыштыме водитель большегруза оставил без электричества целую улицу

10 июля на дорогах Южного Урала ограничат движение

Челябинских школьников ветер унес на середину озера

Жительница Южного Урала вышвырнула на мороз внучку своей соперницы
Все новости