Владельца курорта «Увильды» заставили снести дом и гараж на берегу озера

Арбитражный суд Челябинской области распорядился снести незаконные строения на озере Увильды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе совместной проверки с территориальным управлением Росимущества на территории санатория «Увильды» обнаружены капитальный строения на земельном участке, находящемся в федеральной собственности.

Установлено, что владелец курорта без разрешительных документов поставил на берегу озера гараж площадью 70,2 квадратных метра и жилое здание с витражным остеклением на фундаменте.

По итогам проверки надзорные ведомства обратились с иском в суд с требованием снести незаконные постройки. ООО МЦМИР «Курорт Увильды» обязали убрать дом и гараж с особо охраняемой территории.

Напомним, ранее Челябинский областной суд заставил еще одного владельца разобрать гостиницу на берегу озера Кисегач. В ходе проверки выяснилось, что под видом реконструкции жилого барака, снесенного несколько лет назад, владелец санатория, не оформив разрешительных документов и не согласовав проект с собственником участка, построил новый четырехблочный отель.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.07.17

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