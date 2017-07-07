В Кыштыме водитель большегруза оставил без электричества целую улицу

Водитель грузовика в Кыштыме снес электроопору и газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вечером 6 июля недалеко от дома №5 по улице Папанина.

56-летний водитель автомобиля «Урал 4320» рассказал, что услышал сильный треск. Остановившись, мужчина увидел, что зацепил стрелой манипулятора своей машины провода. От этого электроопора упала прямо на грузовик, повредив при этом газопровод.

Взыскивать с водителя ущерб за порчу инженерных сетей компаниям придется в судебном порядке, пишет «Кыштымский рабочий». В Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского округа нашему сайту сообщили, что энергоснабжение улицы Папанина было восстановлено уже вчера. В подаче газа перебоев не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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