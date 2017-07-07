На Южном Урале дочь погибшего фронтовика лишили льгот из-за лишней буквы в документе

Жительницу Челябинска отказались признавать дочерью погибшего участника Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в надзорный орган обратилась 80-летняя горожанка. Отец заявительницы в годы войны служил в рядах Красной армии и пропал без вести.

В соответствии с региональным законом пенсионерка решила воспользоваться дополнительными мерами социальной поддержки – ежемесячной доплатой к пенсии в размере 500 рублей (если не оформлены другие пособия) и ежегодной выплатой в таком же размере ко Дню памяти и скорби.

Однако в органах соцзащиты женщине отказались выдавать удостоверение и оформлять льготы из-за разночтений в отцовских документах. В свидетельстве о рождении ее предок имел отчество «Димитриевич», а в извещении о гибели солдата написано «Дмитриевич».

Прокурор в интересах челябинки обратился с иском об установлении родственных связей с погибшим солдатом. По итогам рассмотрения дела в суде престарелая челябинка получила долгожданные льготы.

Челябинск, Юлия Димова

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