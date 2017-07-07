Московский Кремль на семь лет пропишется в Челябинске

Южный Урал начинает долговременное сотрудничество с музеями Московского Кремля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина подписали соглашение о сотрудничестве. В течение семи лет южноуральцы смогут знакомиться с сокровищами Кремля в Челябинске.

Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» заключил с Челябинской областью договор о долговременном сотрудничестве. Первая выставка состоится в 2018 году.

«Уверен, подписанное соглашение о сотрудничестве даст возможность южноуральцам проникнуться, ощутить нерв истории Российской государственности, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо жителей Челябинской области».

Соглашение рассчитано на 7 лет. Для историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» это беспрецедентный шаг, подобных форм сотрудничества с регионами еще не было.

«Нам очень нравится Челябинск. Мы здесь были в гостях со своей выставкой несколько лет назад. С удовольствием сейчас строим планы о том, чтобы на протяжении ближайших 7 лет привозить сюда различные выставочные проекты из музеев Московского Кремля. Первым проектом станет парадная охота», – отметила директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Соглашение подписали в Государственном историческом музее Южного Урала, где и будут экспонироваться предметы из коллекции музеев Кремля.

Отметим, в музее открылась выставка «Ислам. История, традиции, культура», приуроченной к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения». Там представлены три большие коллекции: из Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга, музея истории исламской культуры города Казани и национального музея республики Башкортостан. В каждой из этих коллекций есть множество ценнейших экспонатов, среди которых показаны подлинные жемчужины. Особое место в коллекции казанского музея истории исламской культуры, прибывающей на выставку, занимает коллекция Коранов, переведенных на языки народов мира.

Также на выставке представлены уникальные предметы из музея истории религии Санкт-Петербурга. Это факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана – рукописи, которую в мусульманском мире почитают как прообраз всех списков Корана.

Всего будут представлены более 400 уникальных экспонатов, которые расскажут об истории развития ислама на территории России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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