Кубок мира по футболу приедет в Челябинск в сентябре

В «Лужниках» объявили, когда Кубок мира по футболу приедет в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве на стадионе «Лужники» был объявлен маршрут, по которому футбольный Кубок мира будет путешествовать по России в преддверии чемпионата мира-2018.

Тур Кубка мира по городам России станет пятым по счету и самым продолжительным в 20-летней истории турне, пишет «Российская газета». За 123 дня самый желанный трофей футбольного мира проедет 26 тысяч километров, от Калининграда до Владивостока, и посетит 24 города.

В Челябинск Кубок мира прибудет 20 сентября. Столица Южного Урала станет третьим по счету городом, куда привезут трофей в рамках турне. Он пробудет здесь до 24 сентября.

Маршрут тура Кубка мира-2018

Красноярск (9-12 сентября)

Омск (15-17 сентября)

Челябинск 20-24 сентября)

Уфа (26 сентября – 1 октября)

Пермь (3-4) октября

Саранск (6-7 октября)

Ярославль (11-12 октября)

Калининград (13-15 октября)

Тула (17-18 октября)

Курск (20-22 октября)

Воронеж (26-29 октября)

Саратов (1-6 ноября)

Волгоград (8-11 ноября)

Краснодар (14 ноября)

Сочи (22-26 ноября)

Владивосток (1-4 мая)

Новосибирск (5-8 мая)

Екатеринбург (9-12 мая)

Самара (13-16 мая)

Казань (17-20 мая)

Нижний Новгород (21-24 мая)

Ростов-на-Дону (25-28 мая)

Санкт-Петербург (29 мая – 2 июня)

Москва (3-7 июня)

Челябинск, Виктор Елисеев

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