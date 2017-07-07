Кубок мира по футболу приедет в Челябинск в сентябре

В «Лужниках» объявили, когда Кубок мира по футболу приедет в Челябинск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве на стадионе «Лужники» был объявлен маршрут, по которому футбольный Кубок мира будет путешествовать по России в преддверии чемпионата мира-2018.
Тур Кубка мира по городам России станет пятым по счету и самым продолжительным в 20-летней истории турне, пишет «Российская газета». За 123 дня самый желанный трофей футбольного мира проедет 26 тысяч километров, от Калининграда до Владивостока, и посетит 24 города.
В Челябинск Кубок мира прибудет 20 сентября. Столица Южного Урала станет третьим по счету городом, куда привезут трофей в рамках турне. Он пробудет здесь до 24 сентября.
Маршрут тура Кубка мира-2018
Красноярск (9-12 сентября)
Омск (15-17 сентября)
Челябинск 20-24 сентября)
Уфа (26 сентября – 1 октября)
Пермь (3-4) октября
Саранск (6-7 октября)
Ярославль (11-12 октября)
Калининград (13-15 октября)
Тула (17-18 октября)
Курск (20-22 октября)
Воронеж (26-29 октября)
Саратов (1-6 ноября)
Волгоград (8-11 ноября)
Краснодар (14 ноября)
Сочи (22-26 ноября)
Владивосток (1-4 мая)
Новосибирск (5-8 мая)
Екатеринбург (9-12 мая)
Самара (13-16 мая)
Казань (17-20 мая)
Нижний Новгород (21-24 мая)
Ростов-на-Дону (25-28 мая)
Санкт-Петербург (29 мая – 2 июня)
Москва (3-7 июня)
Челябинск, Виктор Елисеев
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