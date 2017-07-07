Южноуралец пытался изнасиловать престарелую мать

Житель Карабаша пытался надругаться над собственной матерью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующее преступление произошло минувшей ночью в одной из квартир Карабаша. 43-летний мужчина, месяц назад освободившийся из тюрьмы, напал на собственную мать. В последний момент женщина увернулась от насильника и выпрыгнула из окна квартиры на первом этаже, сообщает U24.

С ушибами и переломом ноги пенсионерку госпитализировали. Прибывшие по звонку полицейские задержали злоумышленника.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что ранее мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

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