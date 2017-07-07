Загаженная река в центре города привела мэра Челябинска в бешенство

Челябинский градоначальник потребовал навести порядок в акватории реки Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, глава города Евгений Тефтелев в ходе выездного совещания по вопросу благоустройства территории около Органного зала потребовал навести порядок в акватории реки Миасс.

Заросли камышей и большое количество бытового мусора в реке вызвало недовольство градоначальника. Теперь спасатели Челябинской городской службы спасения совместно с волонтерами на весельных лодках произведут очистку акватории.

Отдельные поручения были даны и главе Калининского района Сергею Колеснику. Прилегающую к органному залу территорию необходимо привести в единый архитектурный вид. В скором времени здесь будет установлен памятник Петру Столыпину, и элементы благоустройства и озеленения должны стать единым ансамблем с монументом.

Кроме того, в этом году будет произведен ремонт дорожного полотна по улице 8 Марта на участке от улицы Кирова до Торгового центра, восстановлены в едином стиле ограждения набережной из каслинского литья и облагорожен спуск к воде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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