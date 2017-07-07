Магнитогорского подростка, задержанного после убийства школьницы, отпустили домой

Следователи не установили причастность второго магнитогорца к зверской расправке над 16-летней девушкой.

Как уже сообщал РИА «Новый День», отрубленные части тела пропавшей десятиклассницы были найдены 4 июля на окраине Магнитогорска.

На следующий день по подозрению в убийстве был задержан приятель погибшей – 18-летний студент техникума.

По версии следствия, школьница была убита 28 июня на вечеринке в родительском доме ее знакомого. После полового контакта гостья поссорилась с бойфрендом. А когда другие участники молодежной тусовки разошлись по домам, задушил обидчицу, разрубил ее топором, собрал останки по мешкам и разбросал по городу. Причину ссоры подозреваемый назвать отказался.

Примечательно, что после убийства десятиклассницы магнитогорец решил создать себе алиби. 30 июня студент записал пятиминутное видео, где жалуется на высокую температуру и сильную слабость. Ролик парень выложил в соцсети. Однако подозрений от себя ему отвести не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в день задержания студент рассказал следователям, что с ним был 17-летний приятель, участвовавший в расчленении школьницы. Подростка вызвали на допрос, однако еще через день главный фигурант отказался от своих слов, заявив, что расправился с подругой в одиночку. Следователи не исключают, что задержанный поменял показания по совету бывалых сокамерников: мол, за групповое убийство парень может схлопотать пожизненное, а за одиночное дадут, максимум,15 лет. Накануне подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца. В свою очередь, несовершеннолетнего парня отпустили на свободу за неимением доказательств его причастности к убийству. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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