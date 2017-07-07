В Челябинске неизвестные раскурочили остановку

Вандалы разгромили остановку в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные разбили остановочный комплекс по улице Братьев Кашириных в районе Торгового центра. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.

Фотографии разгромленного комплекса и усыпанного стеклом асфальта появились сразу на нескольких страничках. Очевидцы сообщают, что раньше здесь размещалась световая реклама.

Возмущенные горожане сообщают, что погром на этой остановке хулиганы устраивают уже не первый раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.17

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