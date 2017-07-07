В центре Челябинска задержали оперативника ФСБ

Челябинские ГАИшники устроили погоню за контрразведчиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Ленина. Внимание патрульных привлек подозрительный автомобиль. Полицейские попытались остановить водителя для проверки документов, однако тот не отреагировал.

Лихача поймали на Алом поле, заблокировав проезд служебным автомобилем. За рулем оказался действующий оперативник УФСБ по Челябинской области, сообщает «31 канал». По предварительным данным, мужчина не имел водительского удостоверения и находился в алкогольном опьянении.

Также известно, что от прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался.

В пресс-службе УФСБ Челябинской области информацией о случившемся не располагают. В региональном главке МВД прокомментировать произошедшее также не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

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