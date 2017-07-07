На Южном Урале работница очистных захлебнулась в сточных водах

Жительница Чебаркуля найдена мертвой на очистных сооружениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на 6 июля. Работница очистных, подменяя коллегу, заступила на смену в 61-ый день рождения.

На утро во время пересменки женщины на рабочем месте не оказалось.

Через некоторое время тело горожанки выловили из резервуара-накопителя, наполненного сточными водами.

По данным городского следственного отдела следов насильственной смерти на теле погибшей не зафиксировано. Между тем, заходить в помещение, где установлен резервуар-накопитель, по должностным инструкциям работница не имела права, сообщает газета «Южноуралец».

В настоящее время по факту случившегося организована доследственная проверка. Точные причины гибели женщины станут известны по итогам судебной медэкспертизы.

Челябинск, Юлия Димова

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