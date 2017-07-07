Пятница, 7 июля 2017, 14:55 мск

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В Металлургическом районе Челябинска на неделю ограничат движение

В Металлургическом районе Челябинска на неделю ограничат движение

С субботы будет ограничено движение в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия.

С 8 часов 8 июля до 22 часов 16 июля будет ограничено движение транспорта по шоссе Металлургов от улицы Пети Калмыкова до улицы Павелецкая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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