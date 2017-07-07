В Металлургическом районе Челябинска на неделю ограничат движение

С субботы будет ограничено движение в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия.

С 8 часов 8 июля до 22 часов 16 июля будет ограничено движение транспорта по шоссе Металлургов от улицы Пети Калмыкова до улицы Павелецкая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.07.17

На Южном Урале работница очистных захлебнулась в сточных водах. / В центре Челябинска задержали оперативника ФСБ. / В Челябинске неизвестные раскурочили остановку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»