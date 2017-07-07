Челябинская Кировка осталась без света

Главная пешеходная улица Челябинска обесточена. А вместе с ней и десятки заведений общепита и магазинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня в 11 часов 45 минут.

В это же время оказались обесточены сразу несколько светофоров на перекрестках проспекта Ленина с улицей Цвиллинга, Воровского и Пушкина. Пытаясь самостоятельно регулировать движение в центре города, автомобилисты попали в огромную пробку.

Тем временем клиенты и сотрудники заведений, расположенных на Кировке, до сих пор безуспешно пытаются разузнать, когда же восстановят электричество.

Ситуация осложняется тем, что представители оперативных служб города комментировать произошедшее наотрез отказываются.

В ЕДДС Челябинска корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что с ситуацией знакомы, однако за комментариями предложили обратиться к коммунальщикам.

В аварийно-диспетчерской службе администрации города смогли лишь подтвердить информацию об отключении света, о причинах и сроках устранения поломки ничего сказать не смогли.

В разговоре диспетчер добавила, что потребители третьей категории, к коим относится население Челябинска, могут по закону ожидать включения света до суток.

В «Челябинских городских электросетях» выяснить об аварийном отключении света также не удалось: один из телефонов районной диспетчерской службы постоянно занят, другой – не отвечает.

Челябинск, Юлия Димова

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