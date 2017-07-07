Расследование дела скандального потребкооператива из Магнитогорска закончено

В Магнитогорске перед судом предстанет учредитель потребительского кооператива, похитивший у вкладчиков свыше 132 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит».

Южноуралец обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

По версии следствия, мужчина в 2011 – 2016 годах привлекал средства пайщиков кооператива, применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды. После этого он легализовал похищенные деньги, оформляя фиктивные договоры займа на своих родственников и друзей, выплачивая ежемесячные лизинговые платежи на автомобили люксовых брендов и кредиты, а также приобретая другое имущество. Таким способом он потратил около 46 миллионов рублей.

Всего на удочку мошенника попались 481 житель Челябинской и Свердловской областей, отдав ему свыше 132 миллионов рублей. Основная часть потерпевших по уголовному делу являются жителями преклонного возраста, пенсионерами.

В ходе следствия наложены аресты на имущество, добытое преступным путем на сумму около 5 миллионов рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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