В Челябинске прорвало водовод: ручей бежит третьи сутки

На северо-западе Челябинска из-за порыва трубы затопило проезжую часть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла возле дома №52 «б» на улице Косарева.

По данным очевидцев, вода сплошным потоком хлещет из-под земли уже третьи сутки. В результате оказалась затоплена улица Братьев Кашириных.

Между тем, коммунальщики приступят к устранению течи не раньше завтрашнего дня.

Накануне представители МУП ПОВВ проверили состояние двух пролегающих на затопленном участке водоводов.

По предварительным данным, повреждена труба диаметром 700 милиметров. Но чтобы залатать брешь, аварийной бригаде необходимо согласовать работы с держателями кабельных линий. По одной из версий, порыв на данном участке произошел из-за «блуждающих» под землей токов.

По данным диспетчера, отключений воды на время ремонта сетей не предвидится. Устранить течь обещают завтра к вечеру.

Челябинск, Юлия Димова

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