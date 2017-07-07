Ученые: поверхность Марса уничтожит все живое

Ученые исключили возможность жизни на поверхности Марса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) заявили о существовании на Красной планете опасных химических веществ, способных уничтожить все живое.

Речь идет о перхлоратах, которые при взаимодействии с ультрафиолетом в состоянии уничтожить любую бактерию. Об этом шотландские ученые рассказали в статье, опубликованной на страницах журнала Nature. «Все дело в перхлоратах, то есть, в высокоокисленных формах хлора. В условиях Земли эти вещества могут быть пищей для простейших организмов, однако на Марсе, где гораздо более интенсивное ультрафиолетовое излучение, перхлораты превращаются в высокотоксичных убийц бактерий», – рассказал изданию профессор Чарльз Кокелл.

Кроме того, на поверхности Марса присутствуют также опасные оксид железа и перекись водорода. При взаимодействии все эти вещества убивают бактерии в 10,8 раза быстрее, чем ультрафиолет после 60 секунд воздействия.

Вместе с тем, ученые не исключают возможности возникновения жизни на четвертой планете Солнечной системы. Но только в случае, если бактерии будут находиться в глубине почвы. Тогда перхлораты потеряют свою смертоносность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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