На трассе под Челябинском водителя «Лады» впечатало в фуру и выбросило под колеса

В Сосновском районе водитель легковушки погиб в тройном ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, смертельная авария произошла накануне вечером на трассе М5 в районе поселка Тимирязевский.

Водитель «Лады» потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом компании «Ариант».

Удар был настолько сильным, что виновник аварии буквально вылетел из салона легковушки прямо на проезжую часть. Через мгновение пострадавшего автомобилиста, не сбавляя ходу, сбил проезжавший мимо Volkswagen Golf. В результате происшествия 28-летний мужчина скончался на месте.

По данным очевидцев, водитель «Лады» погиб по собственной неосмотрительности. «Легковушка учила «Газель», как ездить нужно: решила обогнать по разделительной полосе, а там мелкий щебень. Занесло на фуру. За 20 секунд передо мной стукнулись», – написал участник сообщества ЧП| ДТП Челябинск».

«Быстро поедешь – медленно понесут», – прокомментировал случившееся другой автомобилист.

Челябинск, Юлия Димова

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