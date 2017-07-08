Пропавший в Каслях 10-летний мальчик найден мертвым

Завершены поиски пропавшего школьника из Каслей: ребенок мертв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, 8 июля в ходе розыскных мероприятий южноуральские полицейские совместно с криминалистами регионального Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего Вани Котова.

По версии следствия, 14 июня трижды судимый местный житель заманил ребенка в свой дом и там с ним расправился. Чтобы скрыть следы преступления, убийца закопал труп в малолюдном месте. «Подозреваемый дал признательные показания в убийстве мальчика и указал на место его захоронения, – уточнила помощник министра внутренних дел России Ирина Волк. – В настоящее время ведутся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбора доказательственной базы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовного кодекса РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения».

Как уже сообщал РИА «Новый День», об исчезновении 10-летнего жителя Каслей стало известно 14 июня. По словам родителей, мальчик отправился на велосипеде в школьную библиотеку, сменил там учебники и после этого пропал. Однако в школе его не видели. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

К поискам ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов подключились спасатели, кинологи, водолазы. Ежедневно местность прочесывали несколько сотен волонтеров: обследована территория города, окрестные леса, близь лежащие водоемы. Впоследствии площадь поисков увеличили в 4 раза – с 50 до 200 квадратных километров, однако ребенка найти не удалось. Чтобы ускорить поиски школьника, в конце июня южноуральский губернатор объявил денежное вознаграждение 1 миллион рублей тому, кто отыщет пропавшего ребенка.

Челябинск, Юлия Димова

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