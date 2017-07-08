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«Мы – власть!» Противники Томинского ГОКа вновь выходят на митинг

«Мы – власть!» Противники Томинского ГОКа вновь выходят на митинг

Жители Челябинска снова собираются на митинг против строительства Томинского горно-обогатительского комбината.

Как передает корреспондент РИА , очередная акция протеста пройдет 14 июля в сквере возле ДК Колющенко на улице Доватора, начало мероприятия в 17 часов.

По данным активистов движения «Стоп-ГОК», митинг уже согласован с администрацией города. Заявленное число участников – 3 тысячи человек.

«Сейчас от количества людей, пришедших на митинг, зависит наше будущее. Если нас будет не 5 тысяч, а 50 тысяч, кипрская офшорная компания пойдет строить ГОК у себя на Кипре. Мы – власть! Мы должны отстоять свое конституционное право на жизнь в благоприятных условиях», – заявляют организаторы.

Напомним, на последнем митинге против Томинского ГОКа активисты, ранее подчеркнуто дистанцировавшиеся от политики и апеллирующие к действующей власти, потребовали отставки Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области, устав ждать, когда глава региона озвучит свою позицию по одной из самых больных проблем.

Челябинск, Юлия Димова

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