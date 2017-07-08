В Миассе грузовик протаранил свадебный кортеж

В Челябинской области свадебные машины попали в массовое ДТП.

Как передает корреспондент «Новый День», дорожная авария произошла накануне днем в Миассе. Водитель «Урала» врезался в двигавшуюся попутно иномарку. Та, в свою очередь, задела следующую легковушку. Всего очевидцы происшествия насчитали семь поврежденных машин кортежа. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

Горожане, обсуждая происшествие в соцсетях, порекомендовали молодоженам не расстраиваться. «Главное все живы, а машины – это всего лишь железки», – написала участница сообщества «Инцидент Миасс». «Пусть эта беда будет самой страшной в жизни молодых!», – поддержала ее другая.

Челябинск, Юлия Димова

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