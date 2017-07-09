Интерпол задержал сына бывшего вице-мэра Магнитогорска

Из Малайзии депортирован сын бывшего замглавы Магнитогорска.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МВД России, компетентные органы Малайзии передали сотрудникам российского бюро Интерпола 38-летнего южноуральца, обвиняемого в пособничестве при получении взятки.

Напомним, громкий коррупционный скандал разразился в Магнитогорске осенью 2009 года. Сотрудники окружного главка МВД вместе с коллегами из ФСБ задержали замглавы администрации Магнитогорска с поличным при получении 2,7 миллиона рублей от екатеринбургского бизнесмена, добивавшегося выделения земельного участка под строительство гостиницы. Общая оговоренная сумма взятки составляла почти 5 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что в период с июня 2008 года по сентябрь 2009 года чиновник предоставил предприятию, подконтрольному своему сыну, земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров в Магнитогорске. После чего через директора местного предприятия неоднократно требовал от бизнесмена взятку в виде двух первых этажей офисного здания стоимостью около 10 миллионов рублей, которое могло быть построено на этом земельном участке.

В апреле 2012 года Челябинский областной суд признал вице-мэра виновным в получении и приготовлении взяток в крупном размере и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако впоследствии Верховный Суд РФ «скостил» мздоимцу срок до 9 лет.

В ноябре 2016 года, отбыв две трети назначенного наказаня, экс-чиновник вышел по УДО.

Его сын, также ставший фигурантом коррупционного дела, был объявлен в международный розыск. На днях обвиняемого доставили в Москву.

Челябинск, Юлия Димова

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