«Прятался от ипотеки»: челябинец поселился в чужом автомобиле

Житель Челябинска решил заночевать в припаркованной легковушке.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе. Рано утром горожанке позвонили соседи и сообщили, что в ее машине роется незнакомец. Женщина пыталась спугнуть «воришку» криками с балкона, но тот не реагировал. Тогда горожанка вместе с дочерью спустилась во двор, чтобы прогнать наглеца. «Увиденное нас ошарашило: мужчина крепко спал. Будили, толкали, но все впустую. Полицию вызвали также в 7.15 часов, закрыли дверь и стали ждать. Прождали 2 часа, но безрезультатно», – рассказывает владелица автомобиля в соцсетях.

Женщина опаздывала на работу, поэтому решила отогнать машину на дорогу и попросить помощи у прохожих. На просьбу выгнать пассажира отозвались тренировавшиеся поблизости спортсмены.

Молодые люди разбудили незнакомца и вежливо попросили освободить машину. Тот молча надел обувь, обнаружив ее возле переднего пассажирского сидения, и вышел на улицу. По словам автоледи, на прощание мужчина пробурчал: «Халупа!» и, как ни в чем не бывало, побрел дальше, разговаривая по телефону. Женщина добавила, что незваный гость ничего не разбил и не украл, лишь запачкал грязными ботинками чехлы. При этом спиртным от мужчины не пахло.

Автоледи полагает, что незнакомец был под кайфом, однако каким образом он пробрался в машину, оборудованную сигнализацией, остается загадкой.

Рассказ челябинки вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсетей. Одни окрестили мужчину «человеческим детенышем», другие шутливо предположили, что пассажир таким образом прятался от ипотеки. Третьи заявили, что мужчина хотел угнать иномарку, но его застукали жильцы дома, в итоге он прикинулся спящим.

Добавим, участковый полиции прибыл на место спустя три часа после звонка. Женщина написала заявление, по факту случившегося обещали провести проверку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.07.17

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