В Челябинске запретили строить здание, против которого восстали жильцы близлежащих домов

Приставы выгнали гастарбайтеров с земельного участка на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в пятницу 7 июля 2017 года судебными приставами межрайонного специализированного отдела по работе с должниками – юридическими лицами приостановлено строительство объекта на участке земли возле дома 54-«б» по улице Братьев Кашириных.

Взыскателем в данном исполнительном производстве, возбужденного по постановлению 18 Арбитражного апелляционного суда, выступает прокуратура Челябинской области, которая, защищая интересы жителей микрорайона, убедила суд в незаконности выданного администрацией города разрешения на строительство, а в качестве обеспечительной меры до окончания судебных споров потребовала приостановить стройку.

По словам жильцов близлежащих домов, остов очередного офисного или торгового центра вырос на месте въезда во дворы, детской площадки с зелеными насаждениями и просторного парковочного пространства. Участок расположен в жилой территориальной зоне. Строительство объектов на подобных участках имеет статус условно разрешенных, то есть разрешение на строительство может быть выдано только после одобрения на публичных слушаниях. В данной ситуации спорное разрешение на строительство административного здания было выдано без учета отрицательного результата этой процедуры. Поэтому вырытый котлован и последующие строительные работы стали для жителей микрорайона крайне неприятным сюрпризом.

Исполнительное производство, в соответствии с которым мэрии вменялось в обязанность отменить разрешение на строительство, а ООО «Компания 2А» – приостановить строительство, возбуждено 6 июля 2017 года. К этому моменту один из должников – администрация Челябинска, исполнил решение суда и отменил разрешение на строительство, но выезд судебного пристава по адресу объекта показал, что второй должник и не думал сворачивать работы. Рабочие, в основном, приезжие и с трудом понимающие русский язык, прилежно трудились на территории стройки. Пристав вручил бригадиру и расклеил на всех трех воротах участка извещения о запланированном на 7 июля 2017 года принудительном приостановлении строительства и необходимости рабочим покинуть территорию. Но извещение не стало руководящим документом ни для рабочих, ни для руководства ООО, которому наверняка было доложено о визите судебного пристава-исполнителя.

В назначенный день по адресу стройки прибыли исполнитель в сопровождении сотрудников группы быстрого реагирования УФССП России по Челябинской области, представитель прокуратуры, а также инициативная группа жителей близлежащих домов. Обитателям стройки, как ни в чем не бывало, продолжавшим работу, ничего не оставалось делать, как забрать из двух бытовок личные вещи, инструмент и покинуть территорию. Помещения и двое из трех ворот были опечатаны. В завершение исполнительных действий приехал гражданин, который представился подрядчиком строительства, показал копии оформленных на него как физическое лицо договора аренды участка и оспоренное разрешение на строительство. Свою причастность к ООО «Компания 2А» он категорически отрицал. Ему было разъяснено о его праве обратиться на прием к судебному приставу для ознакомления с материалами исполнительного производства, а также обжаловать в суде действия судебного пристава-исполнителя.

Приостановление строительства будет действовать как минимум до 2 августа – именно на этот день назначено слушание, где сторона должника будет обжаловать отказ мэрии в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объект капитального строительства. Не исключено, что в случае отказа суда в удовлетворении заявления должника прокуратура, осуществляющая защиту от причинения значительного ущерба правам и законным интересам неопределенного круга лиц, муниципального образования, в том числе жителей района, потребует признать строительство самовольным и незаконным, и, следовательно, снести постройку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.17

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