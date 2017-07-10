В Копейске отдел полиции эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Копейске полиция задержала серийного «подрывника».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о бомбе в здании полиции на улице Ленина поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы.

На место предполагаемого взрыва выехали все экстренные службы. Территорию оцепили, из отдела полиции эвакуировали порядка 50 сотрудников. «При осмотре помещений взрывных устройств не обнаружено, учреждение возобновило работу», – уточнили в региональном Главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность звонившего. Им оказался 28-летний местный житель, ранее четырежды судимый за аналогичное преступление.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма на мужчину завели очередное уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, задержанный помещен в ИВС.

Челябинск, Юлия Димова

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