Южноуральские транспортные полицейские вытряхнули из внутренностей пассажира несколько десятков капсул с гашишем

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали наркокурьера, перевозившего гашиш внутриполостным способом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 6 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по подозрению в перевозе запрещенных веществ задержали в пассажирском поезде сообщением «Красноярск – Адлер» 21-летнего жителя города Кызыл (Республика Тыва).

Для проведения обследования подозреваемый был доставлен в одно из медицинских учреждений города Челябинска, где было установлено, что в желудочно-кишечном тракте подозреваемого находятся инородные предметы овальной формы.

После проведения медицинских процедур у задержанного было изъято 80 капсул с веществом растительного происхождения внутри.

Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое капсул представляет собой растительный наркотик гашиш общей массой около 200 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время следственным управлением Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Советским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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