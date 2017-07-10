Убийцу южноуральского школьника отправили в СИЗО

Каслинский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве школьника.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 10-летний житель Каслей бесследно исчез 14 июня. Родители обратились в полицию, сообщив, что мальчик уехал на велосипеде в школьную библиотеку, но домой не вернулся. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). К поискам вместе с сотрудниками правоохранительных органов подключились спасатели, кинологи, водолазы. Местность прочесывали несколько сотен волонтеров, обследована территория, в том числе окрестные леса и водоемы на площади 200 квадратных километров, более 260 домов, проверены гаражные и садовые кооперативы, базы отдыха, допрошено более 30 свидетелей. Между тем, поиски результатов не дали.

Тогда следователи решили проверить всех ранее судимых жителей Каслей на полиграфе. В поле зрения правоохранителей попали более 100 человек, один из них оказался причастен к преступлению.

Утром 8 июля криминалисты задержали ранее трижды судимого 29-летнего мужчину. Подозреваемый сознался в убийстве мальчика и указал, куда спрятал труп. Впоследствии тело пропавшего школьника откопали на соседском участке.

Из показаний подозреваемого следует, что 14 июня он заманил школьника в свой дом и там с ним расправился. На голове погибшего обнаружены следы от удара топором. По предварительным данным, мальчик скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Кроме того, в момент убийства школьник был раздет ниже пояса. В настоящий момент выясняется, имело ли место сексуальное насилие.

Сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении подозреваемого в умышленном убийстве под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Каслинского горсуда, мужчина помещен в следственный изолятор сроком на два месяца – до 8 сентября.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Челябинск, Юлия Димова

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