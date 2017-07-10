В Челябинской области оштрафовали фельдшера, поставившей ребенку пробу Манту без согласия родителей

Катав-Ивановская городская прокуратура привлекла к ответственности фельдшера, поставившего ребенку пробу Манту без согласия родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки было установлено, что в апреле этого года в общеобразовательной школе Катав-Ивановска фельдшер районной больницы в рамках плановой иммунизации детей и в целях диагностики раннего выявления туберкулезной инфекции, поставила учащейся туберкулиновую пробу (проба Манту) без согласия ее родителей.

В связи с выявленными нарушениями закона городским прокурором главному врачу ГБУЗ «Районная больница Катав-Ивановска» внесено представление, по результатам рассмотрения которого фельдшер привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, городским прокурором в отношении фельдшера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по результатам рассмотрения которого указанному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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