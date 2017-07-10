Экс-глава Карабаша за оплату фиктивных работ отделался «условкой»

Суд огласил приговор бывшему главе Карабаша.

Как уже сообщал «Новый День», градоначальник обвинялся в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в сентябре 2013 года администрация Карабаша заключила муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории города на качество воды Аргазинского водохранилища. Чиновник принял решение об оплате проекта, не получившего обязательное заключение государственной экспертизы.

Исполнитель контракта необоснованно получил более 8 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что стоимость выполненных работ была завышена более чем на 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Карабашского городского суда, бывший глава администрации признан виновным в превышении полномочий, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В этот же период осужденному запрещено работать на государственной и муниципальной службе.

Действия обвиняемого еще по одному эпизоду превышения полномочий переквалифицированы на халатность (часть 1 статьи 293 УК РФ). Однако уголовной ответственности по данному делу чиновнику удалось избежать в связи с истечением сроком давности преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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