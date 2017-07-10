Власти Челябинска обещали к концу года выпускать на маршруты по 200 автобусов в сутки

В мэрии Челябинска пообещали до конца года увеличить выпуск автобусов на маршруты почти вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время на муниципальных маршрутах ежедневно работают порядка 120 автобусов. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, еще около месяца назад на линию выходили всего 78 машин. С началом работы нового муниципального перевозчика ситуация ухудшилась еще больше: были сокращены количество подвижного состава и рейсов на садовых маршрутах, а около десятка обычных городских маршрутов и вовсе на время отменили.

Скандальности первым действиям ООО «Общественный городской транспорт», заменившего на муниципальных маршрутах проходящий через процедуру банкротства МУП «Челябавтотранс», придал тот факт, что руководство предприятия не удосужилось поставить в известность о столь радикальных шагах власти Челябинска. Пришлось городским чиновникам срочно объяснять директору перевозчика Дмитрию Холоду законы субординации.

На сегодня, по уверениям мэрии, на муниципальных маршрутах работает порядка 120 автобусов. При этом примерно через месяц станет известно, когда город получит 10 новых автобусов средней вместимости. За счет ремонта остального подвижного состава до конца города в Челябинске обещают увеличить выпуск машин на маршруты до 200 в сутки.

Правда, уже сейчас муниципальный перевозчик испытывает трудности с обеспечением действующих автобусов водителями. Решить проблему в мэрии намерены, переманив на городские машины водителей, работающих сейчас в нелегальной сфере перевозок. Удастся ли это чиновникам – покажет время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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