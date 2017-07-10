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В Усть-Катаве огромный тополь рухнул на пятиэтажку

В Усть-Катаве огромный тополь рухнул на пятиэтажку

В Челябинской области дерево упало на многоквартирный дом.

Как сообщили РИА в поисково-спасательной службе Челябинской области, ЧП произошло накануне днем в доме №38 по улице МКР-2.

В считанные секунды ветер повалил растущий во дворе тополь прямо на фасад пятиэтажки. Мощные ветки выбили стекла в квартирах на втором и третьем этажах дома. Информации о пострадавших нет.

Прибывшие по звонку спасатели с помощью лестницы и бензопилы убрали поваленное на дом дерево.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента, собственники подсчитывают материальный ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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