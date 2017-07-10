В Усть-Катаве огромный тополь рухнул на пятиэтажку

В Челябинской области дерево упало на многоквартирный дом.
Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, ЧП произошло накануне днем в доме №38 по улице МКР-2.
В считанные секунды ветер повалил растущий во дворе тополь прямо на фасад пятиэтажки. Мощные ветки выбили стекла в квартирах на втором и третьем этажах дома. Информации о пострадавших нет.
Прибывшие по звонку спасатели с помощью лестницы и бензопилы убрали поваленное на дом дерево.
В настоящее время устанавливаются причины инцидента, собственники подсчитывают материальный ущерб.
Челябинск, Юлия Димова
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