Кровь за кровь: южноуралец забодал полицейского в отместку за брата

Житель Увельского района напал на участкового полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел в мае текущего года в селе Красносельское. В дежурную часть поступил сигнал о попытке взлома жилого дома. Прибывший по звонку сотрудник МВД застал на месте 38-летнего селянина. Мужчина еле держался на ногах, а при виде полицейского впал в ярость: подбежал и изо всех сил ударил его головой по лицу, сломав полицейскому нос.

Впоследствии нападавшего задержали, пострадавшего доставили в больницу.

По факту применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения служебных обязанностей, возбудили уголовное дело.

В ходе расследования удалось установить причины агрессии южноуральца. Известно, что ранее участковый проверял брата местного жителя на причастность к изнасилованию. По итогам проверки в отношении мужчины завели уголовное дело.

В свою очередь, материалы дела по факту нападения на полицейского после утверждения обвинительного заключения направили в суд. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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