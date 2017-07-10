Семеро по лавкам: южноуралец четыре года не платил алименты семерым своим детям

Жителя Карталов отправили на исправительные работы за отказ платить детям семерым своим детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья Карталов и Карталинского района установил, что отец восьмерых детей (один ребенок совершеннолетний) злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые находятся на полном содержании матери. Алименты не выплачивались с 2013 года, общая сумма задолженности горе-папаши составила более 700 тысяч рублей.

Меры по уплате задолженности по алиментам южноуралец не предпринимал, никакой материальной помощи детям не оказывал, несмотря на то, что является трудоспособным и предупреждался судебными приставами об уголовной ответственности.

С учетом признания вины, суд назначил должнику наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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