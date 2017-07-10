В Челябинской области рецидивист, расправившийся с сожительницей и соседкой, получил 19 лет колонии

Южноуралец, растерзавший сожительницу и соседку и бросивший маленького ребенка, отправится в колонию на 19 лет.

Как сообщал уже «Новый День», жуткое преступление произошло в ночь на 15 июля 2016 года в частном доме в Копейске.

Тогда между южноуральцем, ранее уже отбывавшим срок за тяжкое преступление, явившимся домой пьяным, и его сожительницей вспыхнула ссора, во время которой он сначала принялся избивать супругу, а после схватил нож и ударил женщину в шею.

Расправу застала 60-летняя соседка пары. Пенсионерка попыталась позвонить в экстренные службы, но убийца набросился на нее и начал бить ножом в шею, голову и туловище.

Пока южноуралец добивал соседку, сожительница выбралась из дома и попыталась сбежать. Однако разъяренный супруг настиг женщину и продолжил наносить многочисленные раны в шею, голову и туловище. Остановился он только тогда, когда у него сломался нож. В результате полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

После совершения убийств, южноуралец сбежал, оставив в доме двухлетнего сына, с матерью которого только что расправился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня суд вынес приговор по делу об этом жестоком убийстве. С учетом позиции государственного обвинителя, копейчанину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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